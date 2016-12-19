Bölgesel Amatör Lig 12. hafta müsabakasında İnönü Üniversitesispor'un 1-0 üstünlüğüyle biten müsabakanın 65. dakikasında Karaköprü Belediyesporlu futbolcu Murat Yıldız, rakibinin darbesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi esnasında sağ ayak aşıl tendonunun koptuğunu anlayan genç futbolcu bir anda gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı Murat Yıldız, “Ayağımdan ses geldi, tendonum koptu. Çok ağrıyor, ayağıma dokunmayın” diyerek gözyaşları döktü.
Genç futbolcu saha kenarında bekleyen ambulansla Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Türel