Olay, Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında A.G.’ye ait meyve bahçesine giren bir kişi, bahçeden 100 kilogram armut toplayıp, bahçe sahibinin kendisini görmesinin ardından bir araçla olay yerinden kaçtı. A.G.’nin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada şüpheliye ait olduğu değerlendirilen 1 adet cep telefonu buldu. Bulunan cep telefonundan yola çıkan jandarma ekipleri, cep telefonunun S.M.’ye ait olduğunu tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için araştırmalar sürüyor.