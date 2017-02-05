Edinilen bilgiye göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle'sinde yaşayan 54 yaşında ki Mustafa O.'nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.'nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa O'nun cansız bedeni kesim ölüm sebebi belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Uyuşturucu bir can daha aldı

Bursa'da uyuşturucu kullanıcı bir şahıs evinin bulunduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir gündür eve gelmeyen 26 yaşında ki Emre Bülbül, yaşadıkları apartmanın bodrum katında gece saatlerinde ölü olarak bulundu. Ailesi tarafından bir gündür aranan Emre Bülbül, apartmanın bodrum katından ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinlerinin kontrol ettikleri sırada ölü olarak yattığı belirlendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta bulunan Koz Apartmanda yaşayan Emre Bülbül'ün cansız bedeni bodrum katından gelen ağır koku sayesinde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin uyuşturucu madde krizi olduğu tespit edildi. Emre Bülbül'ün cansız bedenini bulan acılı aile sinir krizleri geçirirken binanın önüne gelen 112 ekipleri anne Sibel ve kardeşlerine müdahale etti. Sinir krizi geçiren baba Mustafa Bülbül ve eşinden ayrı yaşayan Sibel çiftinin, bir çocuklarının daha 6 yıl önce havuzda boğularak öldüğü öğrenildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Emre Bülbül'ün kesin ölüm sebebi araştırılmak üzere cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Yusuf Ali Arslan

