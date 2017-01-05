Giresunspor Kulüp Başkan Mustafa Bozbağ, “Sezon başında Karşıyaka’dan transfer ettiğimiz Youssef ile görüştük. Oyuncumuzun sözleşmesini karşılıklı fesih ettik. Bundan sonraki yaşantısında Youssef’e başarılar diler, kulübümüze yaptığı hizmetlerden ötürü de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

FORVETE TAKVİYE

Kadrosunu Isaac Promise ve Jones Da Silva Lopes gibi önemli isimlerle güçlendiren yeşil beyazlılar, forvet hattına bir transfer daha yaparak Balıkesirspor ile yollarını ayıran Dilaver Güçlü’yü renklerine bağladı.

Giresunspor’un Play-Off hayallerini geçen yıl Balıkesirspor formasıyla 90+4’te 1461 Trabzon’a attığı gol ile yıkan Dilaver Güçlü, ligin ikinci yarısında ise Giresunspor için mücadele edecek.

(İHA)