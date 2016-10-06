Bir gün arayla 5 ev ve 2 ahırı kundakladılar - Tıkla İzle

Çemişgezek ilçesinde 4 Ekim Salı gecesi saat 23.30’da Tepebaşı Mahallesinin 3 farklı noktasındaki boş evlerde eş zamanlı yangın çıkmış, çıkan yangınlarda 4 boş ev, 1 ahır ve 1 odunluk yanmıştı. Bu gece saat 01.00 sularında Yine Tepebaşı Mahallesinde iki farklı noktada eş zamanlı kundaklama olayı oldu. Tepebaşı Mahallesi Bademli Sokak üzerinde evlerle bitişik depo ve ahır olarak kullanılan yapı ve Kazım Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan boş ev kundaklandı.

Olay yerine ambulanslar, kepçeler, Tedaş ve polis ekipleri sevk edilirken; itfaiye ekipleri yangına etkin müdahale gerçekleştirdi. Ahırda bulunan inek ve kanatlı hayvanlar zarar görmeden tahliye edilirken; depo ve ahır olarak kullanılan bu yapı tamamen yandı.

Kundaklanan diğer evde ise yangın büyümeden erken müdahale ile söndürüldü. Çıkan yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan zehirlenen bir kişi kısa süreli tedavi altında kaldı.

İlçede yaşanan esrarengiz kundaklama olayları ile ilgili polisin kapsamlı soruşturması devam ediyor.

Sezai Akın