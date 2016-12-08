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"Bir gün burası aşağı inecek" yazdı, göçükte can verdi

Siirt’in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılan kamyon şoförü Yavuz Yıldız’ın cenazesi ilçede toprağa verildi. Yıldız, 31 Ağustos’ta, sosyal paylaşım sayfası üzerinden, “Bir gün burası aşağı inecek” diye videolu paylaşımda bulunmuştu.

&quot;Bir gün burası aşağı inecek&quot; yazdı, göçükte can verdi

08 Aralık 2016 13:11
Göçükte hayatını kaybeden maden işçisi - Tıkla İzle

Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve cenazesine dün akşam saatlerinde ulaşılan kamyon şoförü Yavuz Yıldız’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Aileye teslim edilen cenaze, ilçede gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Yıldız, 31 Ağustos’ta, Facebook sayfasında, Maden göçük sahasının ve sahada çalışan işçilerin görüntüsünü çekerek, "Gece vardiyasından hayırlı akşamlar, Şirvan maden ocağındayız. Geçen yıl burada göçük yaşandığından dolayı çalışmalar durdurulmuştu. Birgün burası aşağı inecek” paylaşımda bulunmuştu.

Öte yandan, halen göçük altında bulunan ekskavatör operatörü İbrahim Kılınç ve kamyon şoförü Halil Başer’in kurtarılması için çalışmalar sürüyor. AFAD, Kızılay, UMKE, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetik Arama Enstitüsü, TPAO, DEDAŞ, Türk Telekom, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Park Elektrik görevlileri çeşitli iş makineleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı eğitimli arama köpekleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler: AFAD, maden göçük, siirt şirvan maden ocağı, umke


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