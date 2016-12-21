İskenderun Sinem+1 Down Cafe Down sendromlu özel bireyler İSTE İnşaat Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'İSTE'rsek Engelleri Kaldırabiliriz projesi kapsamında, 1 günlük eğitimin ardından inşaat mühendisi oldular.

+1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, Down sendromlu özel bireylerin yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği ve İSTE’de eğitim gören öğrenciler gördükleri derste bina yaptılar, baretlerini takarak inşaatlarda nasıl önlemler alındığını, birebir İSTE İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cem Çetin’in sunumu ile öğrendiler.

Sunumun ardından sınıfta projedeki görevli öğrenciler ile birlikte Down sendromlu özel bireyler birlikte bina yaptılar. Oldukça keyifli oldukları gözlenen öğrenciler kendi evlerini yapmalarının mutluluğunu yaşadılar.

Akademik anlamda ilerlemelerini engelleyen bu rahatsızlıklarından ötürü yaşayamadıkları bazı farkındalıkları ve sevinçleri hem öğrencilerin hem de ailelerinin bu projeyle yaşamalarını sağlamış olduklarını ifade eden İSTE İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Cem Çetin, Onur Serkan Kaya, Kaan Erdinç, Zafer Oğuz İsal, Barış Memiş ve Zafer Karaboğa, “Sosyal sorumluluk dersi ‘İSTE’rsek Engelleri Kaldırabiliriz projesi kapsamında İSTE çatısı altında gerçekleştirilen bu projenin okulumuzdan ülke geneline yayılıp bu sayede milletçe farkındalık kazanmamızı sağlamaktır. Projenin birinci aşamasında Down sendromlu özel bireylere sembolik bir üniversite eğitim günü ve beraberinde yine sembolik diploma töreni düzenledik” ifadelerine yer verdiler.

Sunumu gerçekleştiren İSTE İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cem Çetin bu proje hakkında bilgiler verdi. Çetin, “Projenin çıkış noktası olarak Down Kafe’nin seçilmesinin nedeni; bu kafede günün belirli saatleri çalışmayı başarabilen, ikili iletişim konusunda problem yaşamayan ve sosyal çevreye uyum sağlamış olan yani birincil sosyal edinimlerini kazanmış bu özel bireylerle iletişim kurabilmektir. Okulumuzda daha önce yaptığımız, dersliklerimizin olduğu binada bulunan proje ödevlerimizi sergiledik. Ardından dersliklerimiz ve laboratuvarlarımızı öğrencilerimizle gezdik. Hazırladığımız sunumlarla inşaat mühendisliği mesleği hakkında kitlenin bilgi kazanması ve Down sendromlu özel bireylerin şantiye alanlarındaki iş güvenliği hakkında bilgi edinmeleri sağlamaktır. Bu sayede günlük hayatta yaşayabilecekleri iş kazaları konusunda farkındalık kazanmaları planlanmaktadır” dedi.

Çetin, proje tasarımı ve danışmanlığı konusunda da Psikolog Güliz Güngör’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Günün sonunda Down sendromlu özel bireylere 1 günlük eğitimin ardından inşaat mühendisliği mezunu olarak diplomaları verildi. Aileleriyle birlikte bu mutluluğu yaşayan özel bireyler diplomaları ile de poz vermeyi ihmal etmediler.

