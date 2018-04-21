Diğer
Kategoriler

Bir günlüğüne hayallerindeki mesleği yaptılar

Gaziantep'te kolej öğrencileri hayallerindeki mesleği bir günlüğüne yapabilmek amacıyla ziyaret ettikleri hastanede doktorları sorularıyla terletirken, bazı öğrenciler ise beyaz önlük giyip, stetoskop ile arkadaşlarını muayene etti.

Bir günlüğüne hayallerindeki mesleği yaptılar

21 Nisan 2018 11:12
Bir günlüğüne hayallerindeki mesleği yaptılar - Tıkla İzle

Tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Etkinlikler kapsamında özel bir kolejin öğrencileri Medical Park Gaziantep Hastanesini ziyaret ederek, bir günlüğüne doktor oldu. Öğrenciler, doktorlara merak ettikleri soruları sorarak, mesleği yakından tanıdı. Beyaz önlük giyen öğrenciler, steteskop ile arkadaşlarını muayene etti. Bir günlüğüne de olsa mesleğin keyfini çıkaran öğrenciler, mikroskop yardımıyla kan hücrelerini de inceledi. Öğrenciler, hayallerindeki mesleği yakından tanımanın sevincini yaşadıklarını belirterek, hastane yetkililerine ve doktorlara teşekkür etti. 

Makamlarını devreden doktorlar ise çocukların mesleğe olan ilgileri nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ederek, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri gerektiğini ve başarılı birey olmaları için tavsiyelerde bulundu.
Etkinlik sonunda çocuklara satranç takımı hediye edildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç