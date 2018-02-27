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Bir günlük kazancı Mehmetçik için

Tokat'ta, "Bütün kazanç Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır" pankartını gören vatandaş pideciye girerek kampanyaya destek oldu.

Bir günlük kazancı Mehmetçik için

27 Şubat 2018 16:04

Yeşilırmak Mahallesinde uzun yıllardır pide salonu işleten İbrahim Koç, Zeytin Dalı Harekatı'na kararlılıkla devam eden Mehmetçiklere destek olmak için kampanya düzenledi. Koç'un, iş yerinin girişine astığı "Afrin-Zeytindalı Harekatını Destekliyoruz. Bütün kazanç Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Tokat halkını davet ediyoruz" şeklindeki çağrısına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Gencinden yaşlısına vatandaşlar pide salonunda yemek yiyerek ücretini Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere sandığa attı. Pideci İbrahim Koç, iş yeri çalışanlarının da bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını ifade ederek, "Bugün ki kazancımızı Afrin'de şehit düşen gazi olan Mehmetçiklerimize destek olarak bağışlıyoruz. Elimizden geldiği kadar destek vermek için çalışıyoruz. Askerimizin mevlam yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Vatandaşlarda Mehmetçik'e destek olmak için düzenlenen kampanyayı anlamlı bulduklarını, örneklerinin artmasını arzu ettiklerini söyledi.

Nurhan İçmez
 

Etiketler: mehmetçik

 

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