Milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra 3 makineyle yatağa bağımlı yaşamaya başlayan Nurçin Arlı'nın en büyük hayali yazdığı kitaplarının yayımlanması ve fanatik taraftarı olduğu Galatasaray maçını canlı izlemekti. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA), Arlı ile ilgili yaptığı haberin ardından hayalleri bir bir gerçekleşti. Haberin ardından Arlı’nın, Galatasaraylı futbolcularla buluşturulup, imzalı formalarının hediye edilmesinin ardından ambulansla götürüldüğü stadyumda Elazığspor-Galatasaray maçını canlı izleyerek ilk hayali gerçekleştirilmişti.

Makinelerle yaşama tutunan Arlı'nın yatağa bağımlı yaşadığı 7 yıl içerisinde yazdığı kitaplardan “Vatan Gözlüm”ün yayımlanmasını çok istediğini öğrenen Galatasaray'ın bir kongre üyesi de, kitabın baskı masrafları karşıladı. Basılan kitapları hem Arlı'ya gönderildi, hem de kitap evlerinde satışa çıktı.

“Her zaman hayallerimin peşinden gittim”

Yıllardır savaştığı hastalığı nedeniyle birçok hayalini gerçekleştiremediğini belirten Nurçin Arlı, "Hastalığım nedeniyle hayatıma dair birçok önemli ve özel anları tamamen kaybettim. Ama hiçbir zaman yılmadım ve isyan etmedim. Her zaman hayallerimin peşinden gittim. Aylar öncesinden yapılan haber sayesinde bana ulaşan Galatasaray taraftar grupları her zaman yanımda oldular. Galatasaray taraftar grupları hayallerimi dinledikten sonra Galatasaray kongre üyelerinden bir ağabeyimiz her türlü konuda desteklerini esirgemedi ve kitabım basıma girdi” dedi.

Galatasaray maçını canlı izlemeyi hayal ettiğini ve hayalinin gerçekleştiğini de hatırlatan Arlı, "Bunun için Galatasaray taraftar gruplar ellerinden geleni yaptı. Ziraat Türkiye Kupasında Elazığspor-Galatasaray maçından bir gün önce gerekli ayarlamaları yapıp beni takımımın bulunduğu otele yerleştirdiler. Otele yerleştirdikten sonra takımımızın birçok futbolcusu, teknik ekibi ve yöneticileri tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Otelde futbolcularla sohbet ettim, fotoğraf çektirdim. Sohbet sırasında futbolculara kendi kitabımdan bahsettim. Futbolcuların en az benim kadar sevindiklerini hissettim. Bu beni çok mutlu etti. Ayrıca futbolculara kitabımı yollama sözünü verdim. Futbolculardan da resmi bir maç sırasında 'Kas hastaları ölmesin, kök hücreye izin verilsin' yazılı bir pankart açmalarını rica ettim" diye konuştu.

“Gerçekleşmeyecek hayal yok, vazgeçilen hayal var”

Maç günü hava şartları dolayısıyla maçın ilk 15 dakikasını izleyebildiğini dile getiren Arlı, "Stattaki atmosferi hissetmenin ve orada bulunmamın duygusunu ilk defa yaşadım. Bu hayatımdaki en özel anlardan birisiydi. Hayatımda ilk defa bir stada gittim. İlk defa gittiğim bir maçta takımımın golünü görmek beni çok mutlu etti. Umarım bu duyguları ve mutluluğu Türk Telekom Arenada da yaşarım. Böylelikle ikinci hayalimde gerçekleşti. İlk hayalim olan kitabımın basımı tamamlandı ve kitaplarım yayımlanmaya başlandı. Tüm ülkede kitaplarım satışa sunuldu. Tüm kitap okur ve severlerden desteklerini bekliyorum. Gerçekleşmeyecek hayal yok, vazgeçilen hayal var. Ben hayallerimden vazgeçmedim, bundan sonrada vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Haberi gördükten sonra Nurçin Arlı'ya ulaştıklarını vurgulayan Galatasaray taraftar temsilciliğinden Emrah Karahan ise, bu sayede onun hayallerini gerçekleştirmesinde yardımcı olduklarını kaydetti. Karahan, Arlı’nın kitaplarının alınmasını ve bu sayede diğer kitaplarının baskı masraflarının çıkmasına destek olunması çağrısında bulundu.

Yunus Özhanlı