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Bir hafta önce iş için geldi, yangında hayatını kaybetti

Bolu’dan bir hafta önce İzmit’e iş için gelen genç kız, yeni tuttukları evde çıkan yangında hayatını kaybetti.


15 Ekim 2016 15:26

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Nergis sokakta bulunan 4 katlı bir evin 3. katında meydana gelen yangında 1 kişi dumandan zehirlenerek öldü. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Bolu’dan iş için İzmit’e gelen Ayfer Alpat (19) ve eşinden boşanmış annesi Fatma Çakmakçı’nın kaldığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evi sardı. Üst katta olan komşuların fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldılar. Sokağı dar olması nedeniyle zorluk çeken itfaiye ekipleri daha sonra evde yaptıkları incelemede bir genç kızı hareketsiz şekilde yatarken buldular. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alpat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Komşularının verdiği bilgiye göre anne ve kızının bir hafta önce eve taşındıkları öğrenildi. Bolu’dan geldikleri öğrenilen anne ve kızın, vardiyalı olarak fabrikada çalıştıklarını bildirildi.


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