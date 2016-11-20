Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi Okul Geçidi Sokak’taki bir iş yeri, bir hafta içerisinde iki kez soyuldu. 12 Kasım gecesi yaşanan ilk hırsızlık olayında iş yerinin kilidini kırarak içeriye giren zanlı, kasada bulunan 550 lirayı alarak kayıplara karıştı. Dün gece yine aynı yöntemle iş yerine giren bir başka hırsız, 200 TL’yi alarak kaçtı. Sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık olayını fark eden çalışanlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışma yaparak, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.