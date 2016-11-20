Diğer
Kategoriler

Bir haftada 2 kez soydular

Kocaeli’de bir iş yerine aynı hafta içerisinde iki kez giren hırsızlar, paraları alarak kaçtı.

Bir haftada 2 kez soydular

20 Kasım 2016 14:27

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi Okul Geçidi Sokak’taki bir iş yeri, bir hafta içerisinde iki kez soyuldu. 12 Kasım gecesi yaşanan ilk hırsızlık olayında iş yerinin kilidini kırarak içeriye giren zanlı, kasada bulunan 550 lirayı alarak kayıplara karıştı. Dün gece yine aynı yöntemle iş yerine giren bir başka hırsız, 200 TL’yi alarak kaçtı. Sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık olayını fark eden çalışanlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışma yaparak, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Etiketler: iş yeri, soygun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!