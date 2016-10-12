Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce okullarda dağıtılan yemekten dolayı zehirlenen çok sayıda öğrenciden Beritan Hacıoğlu isimli öğrenci hayatını kaybetmişti. Olaydan 3 gün sonra bugün Doğubayazıt’ta ikinci kez zehirlenme olayı meydana geldi. Bereket Köyü İlkokulu, İmam Hatip Lisesi, Reşat Erden Lisesi, Savaş Ay Lisesi başta olmak üzere çok sayıda okulda zehirlenme vakası meydana geldi. Olayın ardından aileler çocuklarını hastaneye kaldırırken, hastanelerde boş yer kalmadı. 100’e yakın öğrencinin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.