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Bir haftadır susuz olan Esenyurt Kıraç sakinleri, İBB ve İSKİ’ye tepkili

Esenyurt’ta bir haftadır yaşanan su kesintisi ilçe sakinlerini çileden çıkardı. Su tankerinden evlerine su taşıyan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki göstererek, sorunun en kısa sürede giderilmesini istedi.

Bir haftadır susuz olan Esenyurt Kıraç sakinleri, İBB ve İSKİye tepkili

22 Kasım 2016 14:02
Bir haftadır susuz olan Esenyurt Kıraç sakinleri, İBB ve İSKİ’ye tepkili - Tıkla İzle

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç’ta bazı mahallelere bir haftadır su verilmiyor. İSKİ’nin nadir olarak gönderdiği su tankerlerinden evlerine su taşıyan ilçe sakinleri, çalışmanın ne zaman bitirileceğine dair bilgi edinemediğinden şikayetçi. Vatandaşlar yetkililerin, her gün bir saat söylediklerini ancak o saatlerde de suların verilmediğini belirtiyor.

“Lütfen artık yardımcı olsunlar”
Su tankerinden evine su taşıyan Uğur Kemancı, babasının evde yatalak hasta olduğunu ifade ederek bir hafta boyunca camilerden, marketlerden ve su tankerinden su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sitemde bulunan Kemancı, “Evde onkoloji hastası babam var. Su ihtiyacını karşılamak için hiç birşey yapamıyoruz. Lütfen artık sesimizi duysunlar. Bir haftadan beri bu şekilde. Buradan yetkililere sesleniyoruz lütfen bu konu hakkında yardımcı olsunlar artık. Burası İstanbul değil mi?” dedi.

“Kocamın bir aylık maaşı suya gitti”
Bir haftadır su verilemeyen mahalle sakinleri çamaşır, bulaşık ve banyo ihtiyaçlarını gideremediklerini ve marketlerden su satın almak zorunda kaldıklarını söyledi. “Bir haftadır kızımı yıkayamadım” diyen Fatma Can, 1980’lerde gibi yaşadıklarını söyledi. Can, “Ben zamanında doldurmuştum onlar da bitti. İçme suyu alıyoruz. Kocamın bir aylık maaşı hep sulara gitti” dedi. Su kesintisinin artık sonlandırılmasını talep eden mahalle halkı yetkilerden açıklama bekliyor.

Serdal Altıntepe

 


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