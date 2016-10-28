TOBB tarafından Adıyaman’da yaptırılan 16 derslikli, 200 kişilik pansiyonu ve spor salonu olan Adıyaman Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı. Açılışa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Bakan Tüfenkci, açılışta yaptığı konuşmada imam hatiplilerin Türkiye’nin demokrasi serüveni gibi inişli çıkışlı olduğunu belirterek, “Kimi zaman suçlu olarak görülmüş, kimi zaman yıldızları parlamış. Ülkede hak ettiği yeri almış, kimi zaman darbe olmuş tekrar düşüş yaşamıştır. Ama her zaman ve her daim imam hatiplilere millet sahip çıkmıştır. Adıyaman’da ilk imam hatibi millet yapmıştır. Ama bugün Allah’a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. İmam hatiplilerin önünü açtı” dedi.

FETÖ terör örgütünün bir tane imam hatip okulu yapmadığına işaret eden Bakan Tüfenkci, “FETÖ terör örgütü bugüne kadar bir tane imam hatipliye sahip çıkmamış, bir tane imam hatip okulu açmamıştır. Bu örgütün başı ‘ben bir tane askeri öğrenciye, bin tane imam hatipliyi feda ederim’ diyordu. 15 Temmuz’da niye feda ettiğini çok iyi anladık. Çünkü o feda edilen kişiler millete kurşun sıkmaktan çekinmediler. 15 Temmuz’da bir imam hatipli onların binine karşı dimdik ayakta durdu” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, eğitime yapılan yatırımın hem bu dünya hem de ahiret için önemli olduğunu belirterek, “Eğitime yapılan yatırım karlı yatırımdır. Eğitime yatırım yaparsanız sizler kazanırsınız, şehriniz kazanır, ülkeniz kazanır. İnancımıza göre hayırlı eser bırakanların amel defteri kapanmıyor. Hem burada hem de gerçek dünyada kazanmak istiyorsanız mutlaka eğitime yatırım yapın. Özellikle kız çocuklarınızı okutun. Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek Allah’ın izniyle önümüzde kimse duramaz” dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin de konuşmasında, imam hatiplilerin çok zor dönemler yaşandığını belirterek, “İmam hatipliler başta olmak üzere tüm meslek okullarımız bitme noktasına geldi. Ama Allah’a şükür bugün Adıyaman’da 18 adet imam hatip lisemiz var, 21 adet imam hatip ortaokulumuz var. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu sayı artabilir. Bu okullarda vatanına milletine hayırlı nesiller yetişeceğine inancımız tamdır. 2002 yılında Adıyaman’daki toplam derslik sayısı 3 bin civarındaydı, 2016 yılında bu sayı 5 bin 500’e ulaştı” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Okumaya, eğitime önem veren bir inancın mensuplarıyız. Eğitim çok önemli, çok ulvi bir şeydir. Hükümetimiz bütçede en büyük kalemi eğitime veriyor. 2019 yılı itibariyle tüm Türkiye’de tekli eğitime geçmiş olmak istiyoruz. Bunun için daha çok okul yaptırmalıyız. Burada işadamlarımıza büyük görev düşüyor. Bu okulu yapan TOBB’a çok teşekkür ediyoruz. Kahta eğitimde en sıkıntılı ilçemiz. Birini Kahta ilçesinde, ikincisini de Besni ilçemizde yapmak üzere iki okul yapma sözünü sayın Hisarcıklıoğlu’ndan almak isteriz” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, belediye olarak eğitimin gelişmesi noktasında her türlü hizmeti yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Adıyaman Borsa Birliği Başkanı Mahmut Fırat, eğitimin önemine işaret ederek, eğitimli nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise yaptığı konuşmada, Rifat Hisarcıklıoğlu’na okul yaptırılması teklifi ile gittiklerinde bu teklife sıcak bakıldığını ve okulun bugün açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra sınıflar gezildi. Burada öğrencilere Nurettin Topçu’nun ‘Ahlak’ isimli kitabı hediye edildi. Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman Borsa Başkanlığı’na geçti.