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Bir inşaat devi daha iflas istedi

İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan, 53 yıldır faaliyet gösteren İnanlar İnşaat’ın kapısına kilit vurulduğunu belirterek şirketin iflasını istedi.

Bir inşaat devi daha iflas istedi

15 Nisan 2018 22:17

İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. İnan, 53 yıldır faaliyet gösteren İnanlar İnşaat’ın kapısına kilit vurulduğunu söyledi. Çalışanların maaşlarını ilk kez bu ay ödeyemediklerinin altını çizen İnan, “Türkiye’deki şirketimizin mal varlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir” diye konuştu. 

 

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