Bir intihar vakası: Gündüz iş yeri tahliye edilen Abdullah Şayık'ın akşam cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre; Yıllardır Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesinde bulunan işyerinde esnaflık yapan Abdullah Şayık, (73) iddiaya göre bir süredir bina sahibi ile anlaşmazlık yaşıyordu. Nazilli İcra Müdürlüğü aracılığıyla tahliye kararı çıkartan bina sahibinden yeni bir yere taşınmak için 2-3 günlük süre istediği ileri sürülen yaşlı adam, bu talebine olumlu yanıt alamayınca öğlen saatlerinde yıllardır esnaflık yaptığı işyerinden ayrıldı. Daha sonra Abdullah Şayık’tan haber alamayan yakınları emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları tarafından her yerde aranan yaşlı şahıs akşam saatlerinde oturduğu binanın çatı katında ölmüş vaziyette bulundu. İntihar ettiği belirlenen yaşlı şahsın ölümü herkesi üzdü.