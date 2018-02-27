Bir ‘Karakız’, altız ‘kuzucuk’

‘Karakız’ isimli koyun, eşine az rastlanır şekilde altız doğum yaparak herkesi şaşırttı. Hepsi birbirinden sağlıklı 6 adet yavru doğuran ‘Karakız’ın sahibi Tuğrulsan Kurt, koyunun geçen yıl da 5 adet kuzu doğurduğunu söyledi.

3’ü erkek 3’ü dişi olan kuzuların sağlıklı yaşadığını belirten Kurt, toplam 4 adet koyundan her yıl ortalama 12-13 adet kuzu aldığını söyledi.

Minik altızlar üşümesin diye evde bakıyor

Kuzulara gözü gibi baktığını söyleyen küçükbaş hayvan yetiştiricisi Kurt, onları soğuk havalarda üşümesinler diye evin içine sobanın yanına alıyor. Büyük bir özveriyle beslediği koyunlardan çok sayıda kuzu aldığını anlatan Kurt, imkanların genişlemesi ile koyun sayısını attırmayı hedefliyor.

"Altız doğum yapan bir koyun ile ilk defa karşılaştım"

İlk defa altı kuzuyu tek seferde görmenin kendilerini de şaşırttığını belirten Kurt, daha önce üçüz ve dördüz çok gördüğünü, altız doğum yapan bir koyun ile ilk defa karşılaştığını söyledi.

Ülke hayvancılığının gelişmesi için aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Kurt, devlet katkısı ile kendisine 70 koyun verilmesi halinde bu sayıyı kısa zamanda 3’e katlayacağını dile getirdi.

Koray Ustabaşı