Bir kaza diğer bir kazaya davetiye çıkardı: 8 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Tuğba Nihal Akbal yönetimindeki 06 ZBB 86 plakalı otomobil Pazaryeri Kavşağına gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü Tuğba Nihal Akbal ile araçta bulunan Şule A., Birgül Ş., Fadime A., Hilal A., Yağmur A. yaralandı. Bu esnada Bozüyük istikamet Bilecik istikametine seyir halindeki 26 NZ 677 plakalı kamyonun şoförü Abdullah Yılmaz kazayı görerek emniyet şeridine park etti. Yolun karşısına geçerek yaralılara müdahale eden Abdullah Y. kamyonuna Kemal Yıldırım idaresindeki 11 AZ 920 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Bu kazada da araç içerisinde bulunan Kaniye B., Seher D., Selen D., yaralandı.

İki ayrı kazada yaralanan 8 kişi 5'i 112 Acil Servis ambulansları ile Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu hafifi 3 kişide ayakta tedavi edildi.

Zuhal Zengin - Cem Kaan Toka