Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçe genelinde gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirdiği ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesinde gönüllü olarak görev alan öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler için kültür gezisi düzenlendi. Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sonrasında öğretmenler ve öğrencilerin içinde bulunduğu otobüsler Bolu, Ankara, Konya, Niğde, Bilecik ve Bursa’ya doğru hareket etti. 4 gün sürecek olan kültür gezisine katılan ekip ilk olarak Bolu’nun ve Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek. Daha sonra ise öğretmenler ve öğrenciler Konya’da, Türk İslam Mutasavvıfı, şair ve düşünür Hz. Mevlana’nın 743’üncü vuslat yıldönümü kapsamında düzenlenecek olan Şeb-i Arus törenlerine katılacak.

Projede yer alan gönüllü öğretmenlere ödül olsun diye kültür gezisinin organize edildiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Sert, "Projemizde Anadolu, Balkan, Umre, İstanbul turları gibi kitap okumayı özendirmek için, kitap okuma gruplarına etkinlikler yapıyoruz. Burada 180 tane grup öğretmenlerimiz var. Bu öğretmenlerimiz proje kapsamında gönüllü olarak hizmet ettiler. Bizler de ödül olsun diye Bolu, Ankara, Konya, Bursa ve Bilecek gezisi düzenledik" dedi.

Koordinatör öğretmen olarak geziye katılan Yunus Emre İlk Okulu Müdür Yardımcısı Esma Toprak, "2015 yılında ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesine başladık. Teknolojiyle beraber kitaplardan uzaklaşan çocuklarımıza tekrar kitap sevgisini kazandırıp onları bir araya getirmek istedik. Şuanda bütün koordinatör öğretmenlerimizin Konya’ya Şeb-i Arus’a kültür gezisi var. Projemiz süresince bize desteklerini esirgemeyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Mehmet Başa