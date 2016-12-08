Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kent haberleri
  •  » ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesinin gönüllü öğretmenleri kültür gezisiyle ödüllendirildi

‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesinin gönüllü öğretmenleri kültür gezisiyle ödüllendirildi

Esenler Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesinde gönüllü olarak görev alan öğretmenler ve yarışmalarda dereceye giren öğrenciler kültür gezisiyle ödüllendirildi.


08 Aralık 2016 09:04

Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçe genelinde gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirdiği ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesinde gönüllü olarak görev alan öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler için kültür gezisi düzenlendi. Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sonrasında öğretmenler ve öğrencilerin içinde bulunduğu otobüsler Bolu, Ankara, Konya, Niğde, Bilecik ve Bursa’ya doğru hareket etti. 4 gün sürecek olan kültür gezisine katılan ekip ilk olarak Bolu’nun ve Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek. Daha sonra ise öğretmenler ve öğrenciler Konya’da, Türk İslam Mutasavvıfı, şair ve düşünür Hz. Mevlana’nın 743’üncü vuslat yıldönümü kapsamında düzenlenecek olan Şeb-i Arus törenlerine katılacak.

Projede yer alan gönüllü öğretmenlere ödül olsun diye kültür gezisinin organize edildiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Sert, "Projemizde Anadolu, Balkan, Umre, İstanbul turları gibi kitap okumayı özendirmek için, kitap okuma gruplarına etkinlikler yapıyoruz. Burada 180 tane grup öğretmenlerimiz var. Bu öğretmenlerimiz proje kapsamında gönüllü olarak hizmet ettiler. Bizler de ödül olsun diye Bolu, Ankara, Konya, Bursa ve Bilecek gezisi düzenledik" dedi.

Koordinatör öğretmen olarak geziye katılan Yunus Emre İlk Okulu Müdür Yardımcısı Esma Toprak, "2015 yılında ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesine başladık. Teknolojiyle beraber kitaplardan uzaklaşan çocuklarımıza tekrar kitap sevgisini kazandırıp onları bir araya getirmek istedik. Şuanda bütün koordinatör öğretmenlerimizin Konya’ya Şeb-i Arus’a kültür gezisi var. Projemiz süresince bize desteklerini esirgemeyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
 

Mehmet Başa

Etiketler: esenler belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç