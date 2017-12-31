Bir köpek aldı hayatı değişti

Yıllar önce sahibi olduğu Cash adlı köpekle hayatı değişen İrem Okyay, hikayesini İHA muhabirine anlattı. Babasıyla birlikte 7 yıl önce bir köpek almaya karar verdiklerini anlatan Okyay, “İnternetten ırkların özelliklerini araştırdım ve karakteri en uygun olan border collie olduğunu düşündüm. Şu anda Ankara’da oturan Cash’in anne ve babasının sahibi olan Sinan Bey'den Cash’i aldık. İnternetten bulduğum kitaplardan eğitim konusunda bilgiler aldım, araştırdım. Sonra bu araşdırdıklarımı Cash’e uygulamaya başladım ve başarılı bir sonuç aldım. O zamanlar bir yarışma programına katılmaya karar verdik. 3 yıl üst üste katıldım ve finalist oldum. Yarışmadan sonra sokağa çıktığımızda tanınmaya başladık, fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Çok güzel bir duygu. Gösteriler yapmaya başladık, teklifler geldi. Türkiye’nin birçok yerinde gösteriler yaptık. Şu anda da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Cash ile beraber bir 'Dedektif Köpek Cash' adlı bir oyun oynuyoruz. Cash şuan başrol oynuyor, ben de onun asistanıyım” dedi.

"Cash’e kızınca bana küser"

Cash’in frizbi oynamayı çok sevdiğini ve birçok yarışmada birincilikler elde ettiklerini söyleyen Okyay, “Ayrıca itaat sınavına katıldık, yabancı hakem denetiminde bu yarışmada da birinci olduk. Birçok kupamız var. Ülkemizin şartlarında yaşamaya çok elverişli bir köpek. Tabii ki her köpek gibi çok hiperaktif, çok fazla hareketli. Cash ile her gün alanımızda oynuyoruz, antrenman yapıyoruz. Beraber yaşıyor, bir şeyleri paylaşıyorsunuz. Hayatınızı kolaylaştırıyor pozitif şekilde. Cash’e kızsam küser bana. Sesimi yükselttiğimde küsüyor bana. Ama bu küslük çok fazla sürmüyor. Elime bir ödül alsam top ya da oyuncak, hemen barışır. Normal köpekler kuru mama yiyor, benim 4 tane köpeğim var. Ama Cash kuru mama sevmiyor. Çiğ besleme yöntemini uyguluyoruz. Kuru mamaları ben kendim yapıyorum" şeklinde konuştu.

Başından geçen ilginç bir anıyı da aktaran İrem Okyay, “Yarışmaya katıldıktan sonra yolda yürürken tanınıyorduk. Bir önceki gün televizyonda çıkmıştık. Caddebostan sahilinde dolaşırken birkaç hareket yaptıktan sonra insanlar etrafımızda toplanmaya başladı. Sonra bir grup genç gelerek, 'Abla dün akşam bu köpeğe benzer bir köpek yarışmaya katılmıştı. Sende bence şansını denemelisin’ dediler. Ben şansımızı deneyeceğimi söyleyip onları hiç bozmadım. Böyle bir ilginç anı yaşadık” dedi.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları