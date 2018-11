BİR LİTRE GÖZYAŞI 5. bölüm CANLI İZLE: Bir Litre Gözyaşı 6. bölüm YENİ FRAGMANI, SON BÖLÜM İZLE (KANAL D, Youtube İZLE)

Bir Litre Gözyaşı izleme linki! Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, Pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ailenin önemini ve inancın gücünü anlatacak dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizi; 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito'nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlandı. Dizi, Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini anı yaşamanın değerine vurgu yaparak seyirciye aktaracak. 5. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan dizide neler olacak merakla bekleniyor. Yayınlanan fragman ile daha da heyecanlanan dizinin takipçileri, bir an önce yeni bölüm ile buluşmak istiyor. Bir Litre Gözyaşı canlı izle, Bir Litre Gözyaşı 5. bölüm izle, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm izle, 1 Litre Gözyaşı son bölüm izle, Bir Litre Gözyaşı 6. bölüm fragmanı gibi dizinin bu haftaki bölümüne dair merak edilen tüm detaylar haberimizde. Cihan'ın hikayesinin anlatıldığı dizide bu bölüm neler olacak heyecanla bekleniyor...

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan ve arkadaşları, Ballıkayalar Kanyonu'na giderler. Orada yaptıkları kamp sırasında Mahir ile dertleşirler. Mahir'in hüzünlü yüzünü orada gören Cihan, ağabeyini nasıl kaybettiğini öğrenir. Ali, Mahir ile Cihan'ın yakınlığını fark etse de buna ses çıkarmaz.

Gençlerin kayalıklarda yaptıkları tehlikeli yürüyüş, herkes için şok edici bir şekilde sonuçlanır. Ali'nin arkasından yürüyen Cihan, onun uzattığı elini tutamaz ve aşağıya düşer. Ufak burkulmalarla kazayı atlatan Cihan, hastaneye kaldırılır. Beyincik dejenerasyonunun artan etkileri her geçen gün Cihan'ın hayatını daha zorlaştırmaya başlar. Cihan, kendisinde olan bu değişimlere anlam veremezken yaşadığı talihsizliği atlatmaya çalışır.

Muzo ve Figen, Cihan'a gerçekleri anlatmaya karar verir. Cihan'ın hastalığını söylemeye hazırlanırlarken, Figen'in annesinin eşi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Kimsenin bilmediği bir gerçeği itiraf eder ve her şeyin seyri bir anda değişir.

Mahir'in, Cihan'a ilgisi olduğunu fark eden Ali, Cihan'a bir yüzük alır. Cihan, gördüğü bu sürpriz hediye karşılığında oldukça şaşırır. Ali, Cihan'ın kendisine bağlandığını düşünse de bu kadar kolay olmaz. Zira Cihan, Ali'nin yüzüğünü takmamaktadır ve Ali'nin bu gerçeği Mahir'den öğrenmesi aralarında büyük bir kavgaya neden olur.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSU

Dizinin yönetmen koltuğunda Serhan Şahin yer alırken, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen kaleme alıyor. Başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Bir Litre Gözyaşı'nda yer alan diğer oyuncular ise; Helin Kandemir, Görkem Mete, Revna Çolak ve Goncagül Sunar.

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

Bir Litre Gözyaşı dizisi gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkarak hazırlandı. Konusu ise şöyle, Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMDİR?

MİRAY DANER (CİHAN YÜREKLİ)

15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 7 yaşında Papatyam dizisi ile adım attı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. Zil Çalınca dizisinde ilk kez başrolde yer aldı. Medcezir dizisinde “Beren Beylice” karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle gerçekleştirdi. Genç oyuncu bugünlerde Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor.

Bir Litre Gözyaşı'nın Cihan'ı Miray Daner kimdir?

Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında... Oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri…Gelecek vadeden, olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç…

SANEM ÇELİK (FİGEN YÜREKLİ)

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1983'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. Önlisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. 1996'da Yaban filmi ilk sinema deneyimi oldu. Bu rol ile 10.Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. 1997'de başlayan Kara Melek dizisi Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıdır. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri oldu. Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanıdı ve Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2004'te rol aldığı Aliye dizisi büyük ilgi gördü. "Ayın Karanlık Yüzü", Balık, Behzat Ç. Ankara Yanıyor adlı filmlerde rol aldı. Bugünlerde Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor.

Bir Litre Gözyaşı'nın Figen'i Sanem Çelik kimdir?

Her zaman kendi tercihlerini yaşamış, bu uğurda gereken bedelleri ödemiş ama bundan hiçbir zaman pişman olmamış biri… Cihan'ın annesi… 40 yaşında, hala güzelliğiyle dikkat çeken, her şeye yetişmeye çalışan, enerjik bir kadın… Sahip olduğu dört çocuğa, iş hayatında zaman zaman tökezleyen kocasına, evinin idaresine, sağlık görevlisi olarak yaptığı işe, her şeye yetişmeyi başarıyor. En önemlisi bunları sevgiyle yapıyor. Güçlü bir kadın, kolay kolay kimseye eyvallah etmiyor. El attığı her işte başarılı olan, mücadeleci bir karakter…

TOLGA TEKİN (MUZAFFER YÜREKLİ)

19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. 2000 – 2008 yılları arasında “Bizim Evin Halleri” dizisinde, 2014 – 2015 yılları arasında "Paramparça" adlı dizide "Özkan Gülpınar" karakterini canlandırdı ve popülerliği arttı. Başarılı oyuncu bugünlerde Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor.

Bir Litre Gözyaşı'nın Muzaffer'i Tolga Tekin kimdir?

42 yaşında… Cihan'ın babası.. Sevecen, iyi niyetli, yumuşak huylu ve muzip bir adam… Gençlik yıllarında savrulmaya müsait bir karakterken Figen'le tanışması hayatının dönüm noktası olmuş. Karısına aşık; kendini onunla bulmuş, daha doğrusu kendini Figen'in akışına bırakmış biri... Ailesi için yapamayacağı şey yok.Karısına duyduğu aşk, güven ve teslimiyetle iyi bir aile babasına dönüşmüş.

MERT YAZICIOĞLU (MAHİR YETKİN)

1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde kayıt yaptıran oyuncu, Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı. Şans eseri oyunculuk yapmaya başlayan Mert Yazıcıoğlu bir süre oyunculuk eğitimi aldı. "Dedemin İnsanları" adlı filmle oyunculuğa ilk adımı attı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisi ona şöhretin kapılarını araladı. Daha sonra "Umuda Kelepçe Vurulmaz" ve "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizileri ile seyirci karşısına çıktı. Bugünlerde Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Mahir Yetkin" karakterine hayat veriyor.

Bir Litre Gözyaşı'nın Mahir'i Mert Yazıcıoğlu kimdir?

Mahir 19 yaşında... Doğuştan isyankar ve bazen kabalığa varacak derecede dobra biri... Karizmatik ama yaşıtlarından farklı biri, çevresiyle mümkün olduğunca az iletişim kuruyor. Serinkanlılığı, kendine yeter hali, asiliği, herkese kendince kafa tutuşu akranları tarafından “tuhaf” biri olarak görülmesine neden oluyor ama bu bir yandan onu çekici de kılıyor. Cihan'ın önce en yakın erkek arkadaşı ancak ilerleyen zamanlarda da her şeyi olacak…