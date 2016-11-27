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Bir maçta 30 gol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Soma Zaferspor evinde ağırladığı Didim Belediyespor'u 30-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bir maçta 30 gol

27 Kasım 2016 20:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Soma Zaferspor kendi evinde Didim Belediyespor'u ağırladı. Ligte başarılı bir grafik çizen Soma Zaferspor Soma Atatürk Stadı’nda Didim Belediyespor'la oynadığı maçta 30-0 farklı skorla galip geldi. Ligin 3. haftasında 3. galibiyetini alan Soma Zaferspor puanını 9’a çıkardı. Soma Zaferspor Kulübü Başkanı Hakan Arslancan ligde geride kalan 3 haftada başarılı olduklarını belirterek, "Önümüzdeki maçlarımızda da hedefimiz galip gelerek Soma Zaferspor takımını üst liglere çıkararak ilçemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz" dedi. 

Yılmaz Sarıpınar
MANİSA 


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