Bir mahalle, 15 yıldır heyelan korkusu ile yaşıyor

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan Topluca Mahallesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 15 yıldır aralıklarla yaşanan heyelan olayı, vatandaşları tedirgin ediyor. Heyelan nedeniyle bir ev tamamen yıkılırken, 2 ev de kullanılmaz hale geldi, bir inşaatın temeli de yan yattı. Toprak zeminde meydana gelen heyelan nedeniyle, yollarda ve fındık bahçelerinde de zarar meydana gelirken, vatandaşlar geceleri uyumaya dahi korktuklarını söylediler.

“Evim yıkıldı, 15 dönüm arazi dereye kaydı”

Yaklaşık 15 yıl önce evi tamamen yıkılan ve kendisine yeni ev yapmak zorunda kalan mahalle sakinlerinden Mustafa Çelik, heyelan sonucu tarlaların ve evlerin zarar gördüğünü söyledi. Evinin, yıkıldıktan sonra ortadan kaldırıldığını ve yenisini yaptığını aktaran Çelik, “İnsanların üzerine yıkılır diye ortadan kaldırıldı. Ondan sonra bu 3 binada daha çatlaklar oldu. Ardından bu binalar da çöktü. Yaklaşık 15 dönüm arazi kayarak, aşağıdaki dereye doğru kaydı. Geceleri uyumaya korkuyoruz. Bir heyelan daha olursa evler ve araziler yine aşağı kayar” dedi.

Mahalle sakinlerinden Olgun Arslan ise mahallenin yaklaşık 15 yıldır heyelan korkusu ile yaşadığını belirtti. Heyelanın yaşandığı bölgenin altından su geçtiğini ve araziler ile yaklaşık 5 evde zarar oluştuğunu aktaran Arslan, bir binanın 5 metre aşağı aktığını ve heyelandan zarar gördüğü için kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

"Geceleri uyumak için nöbet tutuyoruz, yağmur yağdığı zaman herkes tedirgin"

Yaklaşık 15 yıl önce heyelan sonucu 3 katlı evleri yıkılan Abdullah Çelik, evlerinin yıllardır kullanılmaz bir şekilde durduğunu aktardı. Çelik, geceleri dahi uyumaya çekindiklerini belirterek, “Rahmetli babam evin derdi ile yıllarca uğraştı. Biz burada oturuyorduk. Binanın bir katı tamamen toprağa gömüldü. Buraların altında su varmış, yaklaşık 15 yıldır buralar bu şekilde. Köyün merkezinde olan herkes gece uyumaya korkuyor. Biz evimizi bırakıp bağ evinde yaşıyoruz. Özellikle yağmur yağdığında toprak kayacak diye insanlar uyuyamıyor. Geceleri nöbet tutuyoruz, sanki deprem olacakmış gibi tedirgin oluyoruz” diyerek, yetkililerden yardım istedi. Abdullah Çelik ayrıca, yıkılan evlerindeki eşyaları dahi alamadıklarını söyledi.

Selim Kuşcu