Bir mektupla hayatı değişti

Manisa’da yaşayan Z.H. Türkiye’deki çocuk gelinlerden yalnızca biri. Kendinden 22 yaş büyük eşiyle yaşadığı sorunların ardından boşanan Z.H. 2 çocuğuyla kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırken henüz 19 yaşındayken yanlış arkadaş çevresi ve hatalarının kurbanı olarak 3 yıl ceza infaz kurumunda kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra hatalarını tekrar etmemek ve hayata tutunmak için çeşitli arayışlar içine giren Z.H., son HSK Kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atanan eski Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek'e eski bir mahkum olarak bir mektup yazdı. Mektubunda hayata tutunmak istediğini, eski hatalarından ders aldığını, yeniden hayata başlamak için çaba gösterdiğini ve bu konuda kendisine yardımcı olunmasını talep eden Z.H.’nin çağrısına Şimşek kayıtsız kalmayarak mektupla özel olarak ilgilendi. Şimşek, denetimli serbestlik kapsamında eski hükümlülerin topluma uyum sürecinde çeşitli destekler sağlayan Koruma Kurulu Başkanlığı'na Z.H. ile ilgili talimat vererek kurulun uzmanları tarafından Z.H. için yeni bir yol haritası çizilmesini sağladı.

Önce işe yerleştirildi ardından kendi işinin patronu oldu



Çizilen yol haritası kapsamında ilk olarak Z.H. bir işe yerleştirilerek hayatını devam ettirecek bir gelire sahip olması sağlandı. Ardından Girişimcilik Kursuna dahil edilen Z.H. psikolojik ve akademik olarak hazır hale geldikten sonra İş-Kur tarafından eski hükümlü ve denetimli serbestlik kapsamında bulunanların kendi işlerini kurmaları için duyurulan hibe ilanına müracaat etti. Manisa’da ilk defa geçtiğimiz yıl sunulan ve başarılı olan üç projeden birisi de Z.H.'nin projesi oldu. Manisa'da bir ızgara salonu işletmeye başlayan Z.H. doğru yönlendirme ve kendi gayretleri ile kendi işinin başına geçti. Z.H., bugün genç bir kadın olarak artık kendi iş yerinde yeni bir hayata başlamanın gururunu yaşarken kendiyle aynı durumda olan kadınlara da iyi bir örnek olmayı istediğini ifade etti.

Sadık Cangel