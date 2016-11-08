Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Andılar köyünde ilkokul 4. sınıfa giden 10 yaşındaki Ela Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) İdris Alan’ın kendi köylüleri olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Başkan Alan’a bir mektup yazan küçük Ela, köydeki ve okuldaki arkadaşları için hediyeler istedi. Mektubu gören ETSO Başkanı Alan ise Ela’nın isteğini kırmayarak, köyde bulunan 50’ye yakın çocuğa monttan, bota kadar birçok hediye gönderdi.

“Çok mutlu oldum”

ETSO Başkanı Alan’ın köylüleri olduğunu öğrendiğini anlatan Ela Yıldırım, “Ben kendim ve arkadaşlarım için köylümüz olan başkanımıza bir mektup yazdım. Mektubuma karşılık başkan hediyelerle gelince çok mutlu oldum” dedi.

Ela’nın mektup yazdığını hediyeler gelince öğrenen sınıf arkadaşları ise kendileri için mektup yazarak istekte bulunan Ela’ya için teşekkür etti.

“Her işadamı doğduğu topraklara katkı sağlamalı”

Palu’nun Adılar köyünden odaya mektup geldiğini öğrendiğini belirten ETSO Başkanı Alan ise, “Benim köyüm olduğu için mektubu görünce ayrı bir duygulandım. İsteklerini yerine getirmek için yola çıktık ve yanlarına geldik. Çocuklarımızın hangi şartlarda okullarına devam ettiklerini de yerinde gördük. Çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu ettiysek, ne mutlu bize” diye konuştu.

Her iş adamının kendi doğduğu büyüdüğü topraklara bir şekilde katkı da bulunması halinde ülkede bir problem olmayacağını aktaran Alan, odalarının da bu konuda bir öncü olarak kabul edilmesini istediğini söyledi. Kendilerinin de köyde doğup, ilkokul eğitimini yapmış olabileceğini ifade eden Alan, kent merkezinde çocukların servislerle okullara gelip gittiğini, okul yarışlarına girdiğini ve beş yıldızlı yaşadığını anlatarak, oda olarak ihtiyaç sahibi 900 çocuğa kıyafet desteği bulunma kararı aldıklarını da ifade etti.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ