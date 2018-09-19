Bir motosikletli maganda daha!

İstanbul E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere trafiğin en işlek noktalarında kimi zaman motosiklet ile kimi zaman da otomobille tehlikeli hareketler yapan magandalara bir yenisi daha beklendi. E-5 Karayolu Üsküdar Acıbadem mevkiinde bir motosikletli maganda, trafikte giden araçları umursamadan tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Motosikletin üzerinde zaman zaman ayağa kalkan zaman zaman da dizinin üzerinde duran maganda, dakikalarca akrobatik şov yaptı. Hem kendi hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atan maganda gece ve gündüz dinlemeden yollarda terör estirdi.

TEKERDE HEM AYAĞA KALKTI HEM DE SAPAĞA GİRDİ

Öte yandan, aynı maganda yine karayolunda araçların arasında tek tekerlek üzerinde gittiği esnada hem şerit değiştirdi hem de bu şekilde sapaktan içeriye girdi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında giden maganda kimseyi umursamadı. Maganda bir başka görüntüsünde ise yine ayağa kalkarak tek tekerlek üzerinde motosiklet kullandı. O anları kaydeden maganda bir de sosyal medyadan yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte adeta terör estiren bu magandayı yakalamak için çalışma başlattı.