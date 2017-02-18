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Bir mültecinin yürek burkan dramı

Türkiye’ye devam eden sığınmacı akını Giresun’da da kendini hissettirmeye başladı. Sayısı net olarak açıklanmasa da Suriye’deki iç savaştan ve Afganistan’daki Taliban yönetiminden kaçan binlerce mülteci için Giresun da sığınma yerleri oldu.


18 Şubat 2017 13:05

8 ülkeyle sınırı olan Türkiye’nin mülteci ve sığınmacı sorunu bitmek bilmiyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Giresun’a gelen yüzlerce Afganlı mülteciden Farıd Noorzeh’de sadece biri. Kendi ülkesinde market işletmeciliği yaparken Türkiye’de mülteci durumuna düşen Farıd Noorzeh’in anlattıkları ise yürek burktu.

Eşi Taliban tarafından katledilen kendisi ise yaralanan Farıd Noorzeh’i dört çocuğundan ikisini Afganistan’da bırakarak en küçük iki çocuğunu yanına alarak aylarca yürüyerek Türkiye’ye sığındı.

‘Taliban eşimi öldürdü’

Şimdi Giresun’da yapılan yardımlarla yaşamını sürdüren Farıd Noorzeh; “Babam ve birçok çocuk gözlerimin önünde öldürüldü. Gözlerimin önünde öldürülenlerden biri de eşimdi. Market işletmeciliği yapıyordum. Elimizdeki parayı zaten daima alıyorlardı. Sonunda canımızı da aldılar. Eşimi gözlerimin önünde katlettiler. Çocuğumun boğazına bıçak dayadılar. Yaşları 5 ila 16 arasında değişen 4 çocuğum vardı. Çocuklarım için tekrar evlenmek zorunda kaldım. Ancak yaşadığımız zulüm bitmek bilmiyordu. Bu yüzden her şeyi bırakarak kaçmaya karar verdim. En küçük olan iki çocuğumu alarak ve sonradan tekrar evlendiğim hamile olan eşimle yola çıktık. Çamurlu tarlalardan haftalarca sınırı geçmeye çalıştık.”

“Geri döneceğime kurşuna dizsinler”

Tek isteğinin burada güvenle yaşamak olduğunu ifade eden Farıd Noorzeh, geri gönderileceklerine kurşuna dizilmeyi tercih ettiklerini söyledi.
Farıd Noorzeh’i; “Geldiğim yere kıyasla burası cennet sayılır. Tek isteğim burada güvenle yaşamak, ancak geri göndereceklerse kurşuna dizsinler daha iyi. Buranın insanları çok hayır sever bize kucak açtılar. Bazen oturduğum mahalledeki camideki cemaat para topluyor. Bir ay oldu geleli ve ilk geldiğimizde ısınmak için çocuklarımızla bir birimize sarılıyorduk. Çöpe atılan ekmeklerle karnımızı doyuruyorduk. Şimdi ise komşularımız evimize soba ve yakacak getirdiler. Ancak ben bu yardımlardan ziyade çalışarak aileme bakmak istiyorum.”dedi. 

Ahmet Bilge

Etiketler: dram, Giresun, mülteci


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