Bir operasyon da Antarktika’da

Antarktika’da bilim üssü kurulması için ikinci sefer başlarken bölgeden yeni detaylar gelmeye de devam ediyor. Çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü “Giden ekip soğuk hava şartları yaşanan bölgede yiyeceklerini saklayabilmek için kamp alanında iç sıcaklığı -6 derece olan büyük bir iglo (kardan ev) yaptı. 15 Mart’ta ekibimiz tarafından kurulan bu kamp, Türkiye’nin kıtada ilk geçici yerleşkesi olma özelliğine sahip” dedi. Önceki gün gerçekleştirilen Bakanlar Kuruluna ayrıntılı sunum yaptığını söyleyen Bakan Özlü “Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece güvenlik maksadıyla Afrin’de operasyon yürütmüyoruz. Bakın Antarktika’ya da operasyon yürütüyoruz. Sessiz sedasız 28 bilim insanı şu anda Antarktika’da çalışıyor. Antarktika’da bir bilim üssü kuracağız” ifadelerini kullandı. Hâlihazırda kurulması planlanan bilim üssünün konumlandırılacağı alanın belirlenmesi konusunda çalışıldığını söyleyen Bakan Özlü “İnşallah seneye üçüncü seferimizi yapacağız. Ondan sonra Türkiye, Antarktika kıtası hakkında söz sahibi olan ülkeler sınıfına girecek. Yani danışman ülke statüsü kazanacak” diye konuştu. 10 kişilik bir grubun Şili Hava Kuvvetlerinin helikopteriyle Punto Arenas Havaalanından King George adasına gittiğini, 18 kişinin de kiralanan buzkıran gemisiyle bölgeye ulaştığını belirten bakan, bilim insanlarının 15 Nisan’da döneceklerini açıkladı.

RUSYA’NIN 11 ÜSSÜ VAR

Bakan Özlü, kıtada en fazla Arjantin (13), Rusya (11) ve Şili’nin (11) üssünün bulunduğunu söyleyerek “Araştırmacılarımız jeoloji, mikrobiyoloji, deniz biyolojisi, göl (tatlı su) çalışmaları, bitkibilim, sedimentoloji, tıp, meteoroloji/atmosfer, jeodezi, deniz biyolojisi, buzul bilimi ve oşinografi konularında çalışmalar yürütecekler. Mesela kıtadaki mantarların ilaç potansiyellerini inceleyecek araştırmacılarımız. Bir diğer proje kanserle mücadeleye yönelik olarak bitkilerde etken madde aranması. Bulunursa ilaca yönelik çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı. Bakan Özlü, ikinci seferde Türk Bilim Üssü kurulumu için en uygun birkaç nokta belirleneceğini, 2018 yılının sonuna kadar üs konusundaki kararı Antarktika Andlaşmalar Sistemi Sekreteryasına bildirerek, onay gelirse hemen çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Gazetesi

