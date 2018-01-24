Bir saat keşif yapıp çaldığı motosikletle 5 dakikada yakalandı

Olay, 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Uysallar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde 1 saat boyunca dolaşan ve keşif yapan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, sokaktaki şüpheli şahsın motosiklet çaldığı yönündeki anons üzerine çalışmasını bu yönde sürdürdü. Bölgede bulunan motosikletli şahıslar üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, 42 RS 253 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün peşine düştü. Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü Abdülaziz Mahallesi Hayat Sokak üzerinde durduruldu. Gözaltına alınan Suriye uyruklu İbrahim El H. (22)'nin yapılan üst aramasında 1 adet bıçak ele geçirildi. Motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldığını itiraf eden şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin