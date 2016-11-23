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'Bir şey Değilim' filmini 3 günde 34 kişi izledi

Muharrem Özabat'ın yazıp yönettiği "Bir Şey Değilim" filmi gişede hüsrana uğradı. İlk 3 günde 34 kişinin izlediği filmden 370 lira hasılat elde edildi.

Bir şey Değilim filmini 3 günde 34 kişi izledi

23 Kasım 2016 09:15

18 Kasım'da vizyona giren filmlerden Muharrem Özabat'ın yazıp yönettiği "Bir Şey Değilim" filmini ilk üç günde 34 kişi izledi.

Konuyu Milliyet gazetesindeki köşesinde ele alan Ali Eyüboğlu, "Filmde oynayanlar ve çalışanlar gitse, izleyici sayısı 100'ü geçerdi. Demek ki onlar da gitmedi" ifadelerine yer verdi.

İşte Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

18 Kasım'da vizyona giren filmlerden Muharrem Özabat'ın yazıp yönettiği "Bir Şey Değilim"in ilk üç gündeki gişesi, adı gibi oldu.

Filmi seyretmedim, ama gişesi dikkatimi çekince fragmanını izledim. İngilizce alt yazılı fragmanın sonunda ismi yazılı oyuncuları not ettim:

Münir Can Cindoruk, Bihter Dinçel, Caner Cindoruk, Ahmet Saraçoğlu, Rıza Sönmez, levent ülgen, Ümit Çırak, Numan Çakır, Ferzan Hekimoğlu, Füsun Demirel, Şener Kökkaya, Bülent Çolak, Aykut Taşkın, Ali Yaylı, Muhsin Asan, Esin Doğan, Burak Akyol, Mert Egemen, Hakan Türkşen, Ekrem Erkek, Evren Karakayacı, Murat Onuk, Özüm Arkan, Uğur Uludağ ve Tuna Arman.

Aralarında ünlülerin de olduğu 25 oyuncunun yanı sıra onlarca onlarca figüranın da rol aldığı filmi vizyondaki ilk üç gün kaç kişi seyretti biliyor musunuz?

34...

Yanlış okumadınız, üç günde filmi otuz dört kişi seyretti.

"Bir Şey Değilim"in üç günlük hasılatı da 370 lira oldu!

Filmde oynayanlar ve çalışanlar gitse, izleyici sayısı 100'ü geçerdi. Demek ki onlar da gitmedi.

Etiketler: Bir Şey Değilim, Muharrem Özabat


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