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Bir sınıf bin lokma projesi meyvesini verdi

Eskişehir Şehit Barış Öztürk Ortaokulu’nda başlatılan "Bir sınıf, bin lokma" projesi kapsamında 3 bin 100 lira toplandı. Toplanan para, Fırat Kalkanı operasyonu ile oluşturulan güvenlik koridorunda yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bir sınıf bin lokma projesi meyvesini verdi

16 Aralık 2016 17:40

Proje için Şehit Barış Öztürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene, AFAD İl Müdürü Recep Bayar, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ali Pehlivan ve Barış Hancı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Şehit Barış Öztürk Ortaokulu Müdürü Ayhan Yerli, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Fırat Kalkanı operasyonu ile oluşturulan güvenlik koridorunda yaşam mücadelesi veren insanlara yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan besin desteğini sağlayabilmek adına ’Bir sınıf, bir lokma’ projesi hazırlanmıştır. Bu kapsamda Şehit Barış Öztürk Ortaokulu öğretmenleri, personeli, velileri ve öğrencileri olarak gönüllülük esasına dayanarak, 3 bin 100 lira yardım toplanmış ve belirtilen hesaba yatırılmıştır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan ise konuşmasında, "Bu projeye destek veren başta okul müdürümüz Ayhan Yerli’ye, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, toplanan 3 bin 100 liralık çeki, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan ve AFAD İl Müdürü Recep Bayar teslim aldı. Toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.


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