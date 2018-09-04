Bir Umut Yeter dizisi 1. bölüm (ilk bölüm) fragmanı izle | Bir Umut Yeter ne zaman başlayacak? Bir Umut Yeter dizisi yayın tarihi için geri sayım başladı. Yayıncı kuruluşu Kanal D'den dizinin ilk fragmanı geldi. Başrolleri paylaşan Tolgahan Sayışman ile Esra Bilgiç’i ilk kez birlikte izleyeceğimiz dizi şimdiden merak konusu olmaya başladı. Dizinin hikayesi ve ikili arasındaki uyum seyirci tarafından nasıl karşılanacak merak edilen bir diğer konu.. Dizinin genel konusu; bebeği olmayan Elif ile Yılmaz'ın hikayesi üzerine kurulu. Elif’in cansız bir bebek dünyaya getirmesinin ertesinde dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığı ile dizinin hikayesi başlamış olacak. İşte, Bir Umut Yeter dizinin konusu, 1. bölüm fragmanı, ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve merak edilen detaylar..

BİR UMUT YETER 1. BÖLÜM FRAGMANI (İLK FRAGMAN)

BİR UMUT YETER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yyaıncı kuruluşu Kanal D dizinin kesin yayın tarihini henüz açıklamadı. Ancak dizinin yakında yayınlanacağı duyuruldu.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN HİKAYESİ

Bir Umut Yeter dizisinin konusu ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı. İşte Bir Umut Yeter dizisinin genel konusu... Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz'in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor ama yanılıyordur.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz'ı Köyceğiz'e bağlayan ilk şey Elif'in hayat sevinci olmuştur. Elif'le aşık olmadan evlenip hayata tutunma kararı aldığında ise yeni ailelerinin tek eksiğinin bir bebek olduğunu biliyordur. Ancak Elif'in peş peşe bebeklerini kaybetmesi, ikisini de perişan eder…

Ta ki Elif'in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığının denizin tüm sessizliğini bozmasına kadar…

Elif, bebeği Allah tarafından bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif'in bebeği emzirmesiyle bebeğin ağlaması dursa da yıllar boyu sürecek bir vicdan azabı başlayacaktır.

Bu tesadüf; Yılmaz, Elif ve kaybolan çocuğunu arayan Derya arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak ve herkesin hayatını derinlemesine etkileyecektir.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Bir Umut Yeter dizisi oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor...Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar), Hazal Subaşı (Elif Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irman Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay(Yiğit), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Nihan), Hamdi Alp (Salih), konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak) yer aldığı Bir Umut Yeter, yakında Kanal D ekranlarından yayınlanmaya başlayacak.

Yapım: MF Yapım

Yönetmen: Yusuf Pirhasan

Yapımcı: Faruk Bayhan

Senarist: Melis Civelek