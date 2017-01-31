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Bir yanda kaya bir yanda şarampol tehlikesi

Manisa’nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı’na ulaşımı sağlayan Mevlevihane Yolunda dağdan düşen kaya parçaları ve hız kesici kasislerin olmadığı keskin virajlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök, daha önce şarampole düşme nedeniyle ölümlü ve yaralamalı kazanın yaşandığı yolda tedbir alınmasını istedi.

Bir yanda kaya bir yanda şarampol tehlikesi

31 Ocak 2017 09:13
Bir yanda kaya bir yanda şarampol tehlikesi - Tıkla İzle

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkına ulaşımı sağlayan Mevlevihane Yolundaki virajlar yüzünden çok sayıda aracın şarampole yuvarlandığı, dağdan düşen kayaların ise hem araçlara hem de evlere zarar verdiği öğrenildi. İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök yıllardır Mevlevihane Yolunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yetkililerin yola bir çözüm bulmasını istedi.

“Hız kesici kasis kazaları önler”
Çok uzun yıllardır Mevlevihane Yolunda büyük sıkıntılar yaşandığını kaydeden Muhtar Gök, “Mevlevihane’den gelen araçlar virajda bir önlem olmadığı için aşağıya uçuyor. Daha önce evler vardı burada, araçlar evlerin üzerine uçuyordu. Bir kişi öldü çok sayıda da ağır ve hafif olmak üzere yaralı oldu. Bu yola bir önlem alınmasını istiyoruz. Şehzadeler Belediyesi yol boyunca kaldırımın çatlak ve yıkık olması sebebiyle ihaleye çıkmış. İhale sonrası buraya perde duvar yapılıp asfalt atılacak ve demir korkuluklar yapılacak. Ama ondan daha önemlisi bu yola asfaltlı bir hız kesici kasis yapılması gerekiyor. Mevlevihane yönünden gelen araçların hızlarını kesip durması lazım buradan aşağıya uçmaması için. Bunun biran önce olması lazım ki bir daha ölüm yaşamayalım. Geçen hafta bir araba düştü yine buraya o da Allah’tan yaralı kurtuldu.” dedi.

“Askıda duran kaya parçaları büyük tehlike”
Geçtiğimiz günlerde yine Spil’den koparak düşen kaya parçalarından birinin park halindeki bir aracı kullanılamaz hale getirdiğini kaydeden Muhtar Gök, kaya parçasının park eden bir araç yerine hareket halindeki bir araca denk gelmesi veya bir eve düşmesi halinde sonuçlarının çok daha ağır olabileceğini belirtti.

Spil’den düşen kaya parçaların da araçları ve yerleşim yerlerini tehlikeye düşürdüğünü kaydeden Muhtar Gök şunları söyledi: “Spil Dağında askıda duran parçalar da büyük tehlike arz ediyor. Geçtiğimiz gün burada park etmiş bir araç vardı. Kopup gelen bir kaya parçası arabaya vurarak durdu. Araba olmasa kaya parçası şehre doğru inecekti. Araba pert oldu. Şehzadeler Belediyesinden iki üç hafta önce müdürlerimiz gelerek inceleme yaptı. Askıda duran parçaları kırıp alacaklarını söylediler. Daha gelinmedi ama bir ölüme sebebiyet verilmeden biran önce bu kayanın buradan kesilerek alınmasını istiyoruz. 50 yaşındayım bundan 30-35 sene önce bayram namazı sırasında bir teyzemiz namaz kıldığı sırada buradan kopup gelen bir kayanın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.” 

Sadık Cangel

Etiketler: kaya, manisa, şarampol


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