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Bir yandan oyaladı bir yandan soydu

Adana'da iş yeri sahibini oyalayarak sigara çalan şahıs güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir yandan oyaladı bir yandan soydu

12 Kasım 2016 10:15

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayii işleten Yusuf Ödemiş, iş yerine gelen bir kişinin kendisini oyalayıp sigara çaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede polis, zanlının dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan Savaş Y. (35) olduğunu belirledi. Tespitin ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri Savaş Y.'yi Havutlu Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete getirilen şahsın Yusuf Ödemiş'in iş yerinden bin 315 liralık, Ahmet Uçar'ın iş yerinden ise oyalamak suretiyle 2 bin liralık sigara çaldığı belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


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