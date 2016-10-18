Tony Wagner’in yazdığı, Robert A. Compton’ın video-söyleşilerini çektiği ve Aytül Özer’in Türkçeye çevirdiği Yenilikçiler Yaratmak: Dünyayı Değiştirecek Gençler Yetiştirmek adlı kitap, 10 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alıyor.

Y Kuşağının üyeleri olarak anılan yenilikçi gençlerin fark oluşturan özelliklerini mercek altına alan Yenilikçiler Yaratmak, bu gençlerin duygusal ve zihinsel gelişimlerini, bakış açılarını, zevklerini ve alışkanlıklarını masaya yatırıyor; bu özelliklerin kaynaklarının neler olduğunu bulabilmek için onların çocukluk hikâyelerine de bakıyor.

