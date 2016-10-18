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Bir Yenilikçi Nasıl Yetiştirilir?

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, gelecekteki dünyayı şekillendiren ve yeniliğe dayalı bir ekonomi ve yaşam tarzını oluşturması beklenen bir kitabı okurlarla buluşturdu.

Bir Yenilikçi Nasıl Yetiştirilir?

18 Ekim 2016 11:02

 Tony Wagner’in yazdığı, Robert A. Compton’ın video-söyleşilerini çektiği ve Aytül Özer’in Türkçeye çevirdiği Yenilikçiler Yaratmak: Dünyayı Değiştirecek Gençler Yetiştirmek adlı kitap, 10 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alıyor.

Y Kuşağının üyeleri olarak anılan yenilikçi gençlerin fark oluşturan özelliklerini mercek altına alan Yenilikçiler Yaratmak, bu gençlerin duygusal ve zihinsel gelişimlerini, bakış açılarını, zevklerini ve alışkanlıklarını masaya yatırıyor; bu özelliklerin kaynaklarının neler olduğunu bulabilmek için onların çocukluk hikâyelerine de bakıyor.
 

Etiketler: İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, kitap, y kuşağı, yenilikçiler yaratmak


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