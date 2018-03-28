Diğer
Kategoriler

'Bir yere gittiğimiz yok' dedi, yurt dışına kaçarken yakalandı

'Bir yere gittiğimiz yok' dedikten 2 gün sonra yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Anadolu Farm kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bir yere gittiğimiz yok dedi, yurt dışına kaçarken yakalandı

28 Mart 2018 10:17

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart’ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart’ta yurt dışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri’de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın Şube Müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Karademir, 21 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında 'Bir yere gittiğimiz yok, süreci bizzat takip edeceğim' demişti. Gazetecilere kendisini Anadolu Farm'ın kurucusu olarak tanıtan İsa Karademir'in, bu açıklamadan 2 gün sonra yurt dışına kaçmasını polisin engellediği ortaya çıktı.  

Ali Göç - Turan Bulut

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç