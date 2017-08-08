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Bir yıl önce futbolu bırakan genç kalp krizinden öldü

Denizli'de amatör olarak futbol oynayan ve bir yıl önce bırakan Musa Göçen (21), arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Göçen'in, 20 gün sonra baba olacağı belirtildi.

Bir yıl önce futbolu bırakan genç kalp krizinden öldü

08 Ağustos 2017 22:03

Edinilen bilgiye göre, amatör futbol oynayan ve bir yıl önce bırakan genç, Delikliçınar Mahallesi’ndeki bir kafede otururken kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Göçen için arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Göçen'in kalp krizinden öldüğü belirlendi. Göçen’in en son Tekkeköyspor ve İncilipınarspor Amatör takımlarında top koşturduğu belirtildi. Amatör sporcunun ölümünün, sevenleri ve futbol camiası tarafından büyük hüzne neden oldu.

Bir yıl önce Derya Göçen ile evlenen ardından futbolu bırakan Göçen'in eşinin, 20 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. 21 yaşındaki genç, bugün ikindi namazından sonra Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, futbolcu, kalp krizi


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