Bir yılda bin 250 sokak köpeği sahiplendirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından sokakta zor koşullarda yaşayan veya yaralı halde bulunan 3 bin 570 hayvan toplandı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde oluşturulan hayvan besleme evi ile barınaklarında bakımı yapılan hayvanlardan bin 250'si gerekli bakım ve tedavisinin ardından sahiplendirildi. Öte yandan, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma yürüten ekipler kentin 25 farklı noktasında sokaktaki kedi ve köpekler için su yem ihtiyacını giderebileceği barınak ve yemlik oluşturdu. Sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapan Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep’in 9 ilçesinde bir yıl içerisinde 3 bin 570 tane sokak köpeğini Hayvanat Bahçemizde bulunan barınağımıza getirerek, burada o hayvanları aşıladık ve kısırlaştırdık. Bu hayvanlardan tekrar bin 250 tanesini sahiplendirdik" dedi.

"Petshop’tan kedi ve köpek almayın" çağrısı

Özsöyler, sokak hayvanlarını hatırlatarak, vatandaşların 'petshop'lardan köpek veya kedi satın almamalarını isteyerek, "Vatandaşlarımızın 'petshop'tan köpek almasına gerek yok. Gaziantep Hayvanat Bahçemize gelip bu köpeklerden istediklerini ücretsiz olarak sahiplenebilirler. Bu hayvanları buraya getirerek, kuduz aşılarını ve kısırlaştırmalarını yaparak şehrimizin 25 farklı noktasında bulunan besleme noktasına da bu hayvanları bırakıyoruz. Ayrıca her gün toplamda 5 araçla bu hayvanları gezerek tedavilerini yapıyoruz. Bir aracımız da bu noktalarda yaşayan hayvanlar için yem bırakıyor. Ayrıca bir ambulansla yaralı köpek ve kedileri gelen ihbarları değerlendirip Hayvanat Bahçemize getirip tedavilerini yapıyoruz“ diye konuştu.

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş