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Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu
Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

Arjantin Donanması, bir yıldır kayıp olan askeri denizaltının bulunduğunu açıkladı.

Arjantinli yetkililer, 15 Kasım 2017'de Güney Atlantik Okyanusu'nda 44 kişilik mürettebatıyla seyir halindeyken kaybolan ARA San Juan adlı askeri denizaltının bulunduğunu belirtti. 

Arjantin Donanmasının araştırmaları sonucu denizaltı bulamayınca geçtiğimiz ağustos ayında, deniz yatağını araştırabilen ve haritalayabilen uzman şirket Ocean Infinity firması devreye girmişti. Ocean Infinity firmasının araştırmaları sonucunda askeri denizaltının yerinin tespit edildiği açıklandı. Bir haftalık oksijen stoku bulunan denizaltındaki 44 kişi hayatını kaybetmişti.  

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