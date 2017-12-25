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Bir yıldır paylaşılan görüntü ortalığı karıştırdı |Mardin haberleri

Mardin’de çekildiği ileri sürülen, el ve ayakları bağlanan bir çocuğun babası olduğu iddia edilen şahıs tarafından hortumla dövüldüğünü gösteren görüntü ortalığı karıştırdı. Bazı sosyal medya hesaplarında yaklaşık bir yıldır zaman zaman paylaşılan görüntüye tepki yağarken, yetkililer olayın Mardin’de gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir somut bilgiye ulaşılmadığını belirtti.

Bir yıldır paylaşılan görüntü ortalığı karıştırdı |Mardin haberleri

25 Aralık 2017 13:34
Bir yıldır paylaşılan görüntü ortalığı karıştırdı - Tıkla İzle

Bir sosyal medya sayfasında son olarak 20 Aralık’ta paylaşılan ve Mardin’de çekildiği öne sürülen görüntü ortalığı karıştırdı. Görüntülerde, el ve ayakları bağlanan 5-6 yaşlarındaki çocuğun, babası olduğu iddia edilen şahıs tarafından hortumla dövüldüğü, çığlıklarla kaçan ve düşen çocuğun şiddet görmeye devam ettiği görüldü. Sosyal medya sayfalarında yaklaşık bir yıldır zaman zaman paylaşılan görüntüye tepki yağdı.
Emniyet, jandarma ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri, görüntülerin yaklaşık bir yıl önce de paylaşıldığını ve konuyla ilgili detaylı inceleme yapıldığını belirterek, ancak olayın Mardin’de gerçekleştiğine ilişkin somut bir bilgiye ulaşılmadığını ifade etti.
 

 

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