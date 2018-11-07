Bir yıllık kirasını cüzdanıyla birlikte kaybetti

Olay, Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi Narin Sokak'ta meydana geldi. Dün 9 aylık bebeği ile birlikte öğle saatlerinde markete çıkan Semra Arslan, ödemeyi yapacağı sırada cüzdanını bulamadı. Evi arayan Arslan, içerisinde eşinin inşaatta çalışarak kazandığı bir yıllık ev kirası, nüfus cüzdanı ve kartları olan cüzdanını bulamadı. Büyük panik yaşayan Semra Arslan, durumu polise bildirerek yardım istedi.

Eşi ile birlikte her yerde arıyor

Mehmet ve Semra Arslan çifti yaptıkları açıklamada, “Dün öğle sıralarında markete gitmek için evden çıktım cüzdanımı yanıma aldım. Ece Mahallesi Narin Sokak üzerinde düşürdüğümü zannediyorum. Ekmek almak için çıkmıştım evden. Düştüğünü hiç hissetmedim. Yolun her tarafını aradım çevre sakinlerine sordum. Kredimiz var, çocuğumuz var. Zor durumdayız. Kaybettiğimiz paramız bizim oturduğumuz 1 yıllık ev kiramızın borcuydu. Zaten bir yıllık borcumuz vardı. Şimdi üzerine daha da kira binecek bunu ödememiz artık çok zor. Cüzdanın içerisinde eşimin kimlik kartı, çocuğumun kimlik kartı ve paramız vardı” ifadelerini kullandı.