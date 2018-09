Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm 2. fragman çıktı izle | Züleyha ve Yılmaz'ı artık daha acımasız bir hayat bekliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yeni dizi Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölümün 2. fragmanı da çıktı. Yeni fragmanda ilk dikkat çeken, Hünkar Hanım'ın hedefine yaklaştığını gösteren sahneler oldu. Diğer yandan, yeni fragmanda Yılmaz ile Züleyha içinse ayrılık görünürken, Hünkar Yaman'ın planını hayata geçirdiği görülüyor ve Züleyha'ya Kur'an'a el bastıyor. Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölümde neler olacağının ipuçlarının verildiği tüm detayları ve yeni fragmanı haberimizin devamında izleyebilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (2. FRAGMAN)

ATV'nin yeni projelerinden Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk bölümden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1970'li yıllarda geçen bir dönemi anlatan dizinin çekimleri Çukurova'da yapılıyor. Ekranlara gelecek olan 2. yeni bölümle birlikte Bir Zamanlar Çukurova'nın konusu daha da netleşeceğe benziyor.. İşte 2. bölüm için yayınlanan yeni fragman ve detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölümde olaylar sürpriz gelişmelerle devam ediyor. Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla herkesi ekran başına kilitleyen Züleyha ve Yılmaz'ı artık daha acımasız bir hayat bekliyor. Herkesten kaçıp sığındıkları Yaman Çiftliği'nde işler bekledikleri gibi gitmiyor. Kıskançlık, öfke ve hırstan gözü dönmüş insanlara karşı zorlu bir mücadele başlıyor. Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ın büyük sırrını öğrenince gücü ve vicdanı arasında zor kararlar almak zorunda kalıyor. Oğlu Demir'in Züleyha'ya olan aşkının da farkında olduğundan, atacağı her adımdan emin olmak istiyor.

Bir tarafta adam öldürmüş ve kaçak yaşayan Yılmaz, diğer tarafta hamile olduğundan şüphelendiği ve hayatıyla ilgili herkese yalan söyleyen Züleyha! Hünkar'ın bildikleriyle nasıl bir karar vereceği merak konusu. Her şeyden habersiz olan Yılmaz için artık hayat daha acımasız, daha zor… Çiftlik çalışanlarının eziyeti, Demir'in ilgisi ve Hünkar'ın karşı koyulamaz gücü Züleyha'nın canına tak ediyor. Yılmaz'ı çiftlikten ayrılmak için ikna etmeye çalışırken, sevdiği adamın hapse girme gerçeğiyle de yüz yüze geliyor. Gece yarısı çiftliğin kapısına dayanan jandarma, çiftlikteki her şeyin yeniden yazılmasına mı sebep olacak? Yoksa çiftlikteki her şeyin değişmesine ilk adım mı olacak?