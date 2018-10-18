Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni SON BÖLÜM İZLE | 7. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | Bir Zaman Çukurova İZLE (Atv, Youtube İZLE) Başrollerini Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 6. son bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Bir Zamanlar Çukurova 7. yeni bölüm fragmanı yAyaınlanacak mı? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Demir Yaman'ın canını almaya gidiyorum!"

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan her hafta daha da artıyor. Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği… Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak.

