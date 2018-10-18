Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni SON BÖLÜM İZLE | 7. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE (Atv, Youtube İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni SON BÖLÜM İZLE | 7. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ FRAGMAN İZLE (Atv, Puhu, Youtube İZLE)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6. YENİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Başrollerini Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 6. son bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Peki, dizinin sonunda Bir Zamanlar Çukurova 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni son bölümü ve dizinin bitiminde yayınladığı takdirde 7. yeni bölüm fragmanını izleyebileceğiniz linkler ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 7. yeni bölüm fragmanı dizinin yayınlanan son bölümünün sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içindeki linklerle izleyebilir tüm gelişmeleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Demir Yaman'ın canını almaya gidiyorum!"

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek yükseliyor.. Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği… Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak. Ali Fekeli'nin katılımıyla dizideki heyecan kasırgası daha da artacak gibi görünüyor. Peki, bu gelişmelerle dizideki dengeler nasıl değişecek?

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da reyting listelerinde üst sıralardaki yerini koruyacağa benziyor. Bu hafta dizide yine çok önemli gelişmeler var. Ali bütün dengeleri alt üst edecek. Peki, bu Züleyha ve Yılmaz'ın çevresinde olaylara nasıl etki edecek? Dengeler nasıl değişecek? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanında Demir'in olaylarla ilgili gelişmelerden haberdar olduğunu öğrenmiştik. Ancak Ali Fekeli'nin ortaya çıkışıyla bölgede sıra dışı olaylar yaşanmaya başlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk ediyor. Züleyha'nın konakta yokluğunu fark eden Demir ise adeta ateş püskürüyor! Artık sabrını koruyamayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü dönecek ve Züleyha'nın kaçışı, Demir'in hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartacak. Hünkar, bu yaşananlardan çok tedirgin. İçine düştüğü durumdan hem korkuyor hem de endişeleniyor. Bir sonraki adımını nasıl atacak? Hem Züleyha'sına kavuşmak, hem de Demir ve Hünkar'dan hesap sormak için hapisten kaçan Yılmaz gördüğü manzara karşısında ne yapacak? Züleyha için elini yeniden kana bulayacak mı?



