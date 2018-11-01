Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni SON BÖLÜM İZLE | 9. bölüm YENİ FRAGMANI | Bir Zamanlar Çukurova izle (Atv, Youtube İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni SON BÖLÜM İZLE | 9. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ FRAGMAN izle (Atv, Youtube İZLE)

Başrollerini Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 8. yeni son bölümü ile ATV ekranlarında.. Bir Zamanlar Çukurova geçen son bölümde kartlar yeniden karılmıştı. 8. yeni son bölümde adeta yer yerinden oynayacak. Demir ve Yılmaz'ın büyük mücadelesi alev alacak...

Peki, dizinin sonunda Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni son bölümü ve yayınlanır yayınlanmaz 9. yeni bölüm fragmanını izleyebileceğiniz linkler ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yılmaz, Züleyha'ya sahip olamayacaksın!"

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek yükseliyor. Yeni son bölümde yer yerinden oynayacak. Ve Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Bu arada, gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor? Züleyha ne yapacak? Tüm bu soruların yanıtları 8. yeni son bölümde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Birlikte masal gibi bir hayat yaşayacağız!"

Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor. Yılmaz ve Fekeli taşları yerinden oynatmaya geliyor. Şermin ve Saniye'nin korkunç planı yüzünden acilen doğuma alınan Züleyha, oğlunun ilk çığlığıyla dünyaya tutunuyor. Züleyha ve oğlu ile artık 'masal gibi bir hayat' yaşayacaklarını umut eden Demir'i ise tatsız bir sürpriz bekliyor. İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Peki, Fekeli'nin döndüğünü gören Hünkar nasıl bir önlem alacak? Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da reyting listelerinde üst sıralardaki yerini koruyacağa benziyor. Bu hafta dizide yine çok önemli gelişmeler var.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı dizinin yayınlanan son bölümünün sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içindeki linklerle izleyebilir tüm gelişmeleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GEÇTİĞİMİZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"Demir Yaman'ın canını almaya gidiyorum!"

Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği… Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak. Ali Fekeli'nin katılımıyla dizideki heyecan kasırgası daha da artacak gibi görünüyor. Peki, bu gelişmelerle dizideki dengeler nasıl değişecek? Ali bütün dengeleri alt üst edecek. Peki, bu Züleyha ve Yılmaz'ın çevresinde olaylara nasıl etki edecek? Dengeler nasıl değişecek? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanında Demir'in olaylarla ilgili gelişmelerden haberdar olduğunu öğrenmiştik. Ancak Ali Fekeli'nin ortaya çıkışıyla bölgede sıra dışı olaylar yaşanmaya başlanacak.