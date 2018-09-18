Bir Zamanlar Çukurova OYUNCULARI KİMDİR? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA oyuncu kadrosu, konusu, karakterleri. Bir Zamanlar Çukurova dizisi çok yakında ekranlara merhaba dedi. Dizinin oyuncuları, fragmanı, konusu ve ayrıntıları dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 70'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına gelen olaylar anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda usta isimlere de yer veren Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları, oyuncu kadrosu, konu ve karakterleri büyük merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova konusu, oyuncuları ve karakterleri ile ilgili tüm detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLK BÖLÜM FRAGMANI (1. BÖLÜM)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar Yaman)

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar karakterine Vahide Perçin hayat veriyor. İşte Hünkar karakteri... Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyük hanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya)

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz karakterine Uğur Güneş hayat veriyor. İşte Yılmaz karakteri... İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Murat Ünalmış (Demir Yaman)

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir karakterine Murat Ünalmış hayat veriyor. İşte Demir karakteri... Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek (Züleyha)

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. İşte Züleyha karakteri... Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli oldu. Dizi 13 Eylül Perşembe saat 20.00'de ekranlarda olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu 1970'li yıllarda geçiyor. Dizinin genel konusu şöyle; İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. Bir zamanlar Çukurova ATV'de başlıyor.