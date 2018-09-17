Bir zamanlar iş yetiştiremiyordu, şimdi bitme aşamasına geldi

54 yaşındaki sobacı ustası Süleyman Celayir, mesleğinin tamamen bittiğini söyledi.Kayın babasından öğrendiği mesleği 30 yıl boyunca sürdürdüğünü ifaden Celayir, iş yerinin altındaki atölyeye gerekmedikçe artık girmediğini aktardı.

Geçmişte işi öğrendikten sonra yanında 5 kişiyi istihdam ettiğini ancak kaloriferin çıkmasıyla sobaya olan ilginin azaldığını anımsatan Celayir, “1976 yılında Bingöl'e gelip evlendim. İnşaatlarda sıva ustalığı yaptığım sırada hastalık geçirdim ve o işi bırakmak zorunda kaldım. Ameliyattan sonra kayın babamın yanına gelerek sobacılık mesleğini öğrenmeye başladım. O zamanlar da işlerimiz çok güzeldi ve 4-5 kişi yanımda çalışıyordu. O dönemde talep fazla olduğu için işleri yetiştiremiyorduk, şimdi ise tam tersi artık iş yok” dedi.

“Kırsal kesime de hitap edemiyoruz”

Şehir merkezinin yanı sıra kırsal kesimde de soba kullanımının bittiğine dikkat çeken Celayir, “Kalorifer, doğalgaz, güneş enerjisi derken bizim işlerimiz bitti diyebiliriz artık. Şehir merkezinde bunlar varken kırsal kesim kalmıştı ama şuan onlara bile hitap edemiyoruz. Çünkü köylerde de yeni yapılan evler artık tamamen kaloriferli. Sıkıntı içinde geçimimizi sağlıyoruz. Gün var siftah etmiyoruz, siftahsız kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

3 çocuğunu üniversite de okuttu

Bu meslekten kazandığı ile üç çocuğunu üniversitede okuttuğunu dile getiren Celayir, “Üç çocuğum var biri erkek. Üçünü de bu meslekte gelen gelir ile üniversite okuttum. Oğlum ve kızım yurt dışında. Diğer bir kızım ise hale üniversite okuyor. İşte burada un deposu, küçük soba ve boru satarak günü kapatıyorum”şeklinde konuştu.