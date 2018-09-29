'Bırakın demek süreci daha da ağırlaştırıyor'

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Brunson'un davasını değerlendiren Yazıcı şunları söyledi: “Birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanı ‘Masum bir insan tutuluyor, bırakılsın' diyor. Bu ölçüsüz bir söylemdir. Türkiye'de bir yargı var ve yargının çok köklü gelenekleri vardır. Kim ne derse desin yargı bağımsızdır. Türk mahkemesi iş olsun diye, spor olsun diye bu papazı tutuklamış değil. Değişik yerlere iltisakı var, irtibatı var. PKK, FETÖ vesaire. Yani hiç kanıt olmadan, bilgi olmadan özgürlüğünden alıkonulmuş bir kişi değil. Mahkeme bunları değerlendirecek. 12 Ekimde duruşması var ve ne karar vereceğini göreceğiz. Ama ‘Bunu bırakın, edin' demek bu süreci daha da ağırlaştırıyor öyle düşünüyorum. Dolayısıyla mahkemeleri serbest bırakmak lazım.”