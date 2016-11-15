Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşamüzeri meydana gelen olayda, iki şahıs arasında çıkan tartışmada bir kişi ağır şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, çekiciler çarşısında çıkan kavgada U.E.U. kendisine bıçak çektiği iddia edilen 34 yaşındaki V.C.’yi demir boru ile kafasına vurarak yaraladı. Kafasına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralanan V.C. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak U.E.U. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Kurt